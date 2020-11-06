Котельную комплекса по переработке отходов «Восток» газифицировали в Егорьевске

Строительно-монтажные работы были выполнены за короткий период времени, протяженность сетей составила более пяти километров.

«Мы газифицировали КПО в Егорьевске. Приведение к современным стандартам процессов обращения и переработки отходов — важнейшая задача региона. Газификация таких объектов — наш вклад в общее дело. Теперь у комплекса появилась возможность использовать природный газ вместо дизеля», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Сейчас специалисты компании занимаются проектированием второй котельной, которая позволит увеличить мощность производственных процессов.

Комплекс по переработке отходов «Восток» является крупнейшим в Восточной Европе. Здесь расположены мусоросортировочный завод с автоматической и ручной сортировкой, станция компостирования пищевых отходов и объект размещения балластной фракции. Процессы на КПО автоматизированы более чем на 80%.

Ранее сообщалось, что на подмосковном КПО «Юг» отсортировали 270 тысяч тонн мусора за год. Каждый день на этом комплексе сортируют свыше 800 тонн мусора, работу не прекращали даже в условиях карантина.