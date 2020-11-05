Строительство фундамента газораспределительной станции «Жуково» завершили в Раменском

Мособлгаз завершил строительство фундамента газораспределительной станции «Жуково», расположенной в Раменском округе. ГРС возводят в рамках губернаторской программы развития газификации до 2030 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Мособлгаз также завершил устройство подъездной дороги к ГРС, отсыпку насыпи площадки станции, установку мачт молниеприемников, мачт связи и освещения, строительство кабельных линий внешнего электроснабжения и технологической связи.

«Мы завершили ряд важных строительных работ на газораспределительной станции „Жуково“. На данный момент специалисты Мособлгаза монтируют газопровод-отвод от места подключения к магистральному газопроводу до ГРС, который готов уже на 80%. Помимо этого, сейчас производим устройство фундаментов опор газопроводов и кранов площадки ГРС — также выполнено на 80%. И еще один важный вид работ на сегодняшний день — устройство дороги от площадки ГРС до кранового узла», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

ГРС «Жуково» будет полностью автоматизированной благодаря новейшей системе управления. Производительность новой станции составит 130 тысяч м³/ч, подключиться к газу смогут 15 тысяч жителей Московской области.

Ранее сообщалось, что «Мособлгаз» провел сети в 25 населенных пунктов Московской области с начала года.