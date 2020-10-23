Источник фото: телеканал «360»

В стационаре в Ступине обычная жительница Подмосковья, переболевшая ковидом, до сих пор лечится от последствий. Наталья почитала комментарии и посмотрела ролики и поразилась тому, что говорят некоторые соотечественники.

Если мы все бараны и овцы, то они Д’Артаньяны все Наталья Качанова жительница Ступина

«Даже это слушать неприятно, люди, которые остановились в своем развитии. Что значит — их обманывают? Кому это надо их обманывать?» — возмущается жительница Ступина Наталья Качанова.

Источник фото: телеканал «360»

Наталья не горит желанием рассказывать свою историю, ведь приятного в этом крайне мало.

«У меня была рвота сильнейшая, судороги, потом пропало обоняние», — неохотно вспоминает женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Другой пациент стационара поведал еще более печальные вещи.

«Коронавирус существует, мы лежали, два человека умерло в моей палате. Один 70 лет, его привезли, он дома лечился, 70% было поражено легких», — рассказал житель Серпухова Рудольф Антонов.

Источник фото: телеканал «360»

Но уж кому-кому, а врачам точно не свойственно верить слухам, поддаваться всеобщей панике и уж тем более заниматься лечением несуществующих болезней.

«Очень жалко, что нельзя вот в такие зоны пускать людей, категорически не верят в его существование. Потому что только увидев, как люди умирают на койках, как им не хватает воздуха, как они задыхаются, несмотря на то, что врачи рядом, аппараты ИВЛ рядом, за этими пациентами смотрят круглые сутки, и все равно мы оказываемся бессильны», — делится заведующая поликлиникой ГБУЗ МО «СОКБ» Наталия Гончарова.

Источник фото: телеканал «360»

Но, как говорится, каждый имеет право на собственное мнение. Чтобы составить свое — смотрите сюжет «360».