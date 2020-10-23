Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица подходит к пику заболеваемости. Это видно по динамике госпитализаций, росту ковидных пневмоний и прочим показателям. Динамика снижается от недели к неделе.

Об этом мэр Москвы сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста. И это дает надежду, что мы подходим к пику заболеваемости, как многие любят говорить, плато», — сообщил Собянин.

Он добавил, что дополнительные ограничения из-за пандемии в Москве не нужны, но следует неукоснительно соблюдать уже существующие. Мэр столицы подчеркнул, что не все руководители московских предприятий перевели сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Он пообещал обратиться по этому поводу к председателю Московской федерации профсоюзов Михаилу Антонцеву с предложением подключать к этому вопросу профсоюзы.

Ранее Собянин сообщил, что распространение коронавируса в столице стало замедляться. По его данным, изначальная динамика по ряду показателей показывала 50-60%, затем снизилась до 30%, в последнюю неделю — до 15%.