Ковид-диссиденты нарываются на штрафы и призывают других. Но массово наказать их не получится

Чем серьезнее по всему миру становится статистика зараженных коронавирусом, тем больше появляется так называемых ковид-диссидентов, коронаскептиков и даже ковидиотов. Несмотря на то, что российские власти всеми силами пытаются избежать карантина и сохранить все городские процессы в норме, некоторые люди отказываются помогать себе и окружающим не уйти на очередную самоизоляцию.

С появлением коронавируса словарь стал пополняться новыми понятиями — ковид-диссиденты, антимасочники, коронаскептики, ковидиоты и так далее. Все эти слова обозначают людей, которые недостаточно серьезно относятся к угрозам пандемии нового вируса или вовсе отрицают его существование, отказываются соблюдать меры предосторожности и подвергают риску не только себя, но и десятки людей вокруг.

Причем, чем больше времени проходит с момента начала пандемии, тем больше становится ковид-диссидентов. Вероятно, они считают, что раз болезнь не уносит жизни как чума в Средневековье и раз трупов нет на улицах, угрозы тоже нет. Однако врачи уверены, что это не так. 21 октября коронавирус в России поставил новый рекорд — впервые с начала пандемии число погибших от COVID-19 за один день превысило 300 человек.

Ковид-диссидентами обычно называют тех, кто отрицает существование этого вируса, но есть и другие — которые верят в сам вирус, но не верят в его опасность или в эффективность мер предосторожности. Наиболее заметные именно отрицатели.

По данным исследования, которое занималось составлением портрета среднестатистического ковид-диссидента, убеждение может быть связано с отсутствием работы. По мнению авторов исследования, такие люди более склонны к недовольству и отрицанию, потому что самоизоляция и ограничительные меры еще сильнее затруднили им поиски работы. Более того, исследователи обнаружили, что среди ковид-диссидентов преобладают люди без высшего образования и с низким или крайне низким достатком.

Покупательский экстремизм

Даже сейчас, когда число жертв пандемии продолжает стремительно расти, все еще остаются убежденные отрицатели. Они отказываются носить маски в общественных местах, призывают других тоже избавляться от средств индивидуальной защиты, даже предлагают людям устраивать ковид-диссидентские флешмобы.

Например, в социальных сетях стали активно распространять призыв к откровенному вредительству. Ковид-диссиденты предлагают другим людям не только массово снимать маски в магазинах, но и мешать людям работать.

Авторы идеи возмутились тем, что в магазинах отказываются обслуживать посетителей без масок. Чтобы «проучить за нарушение Конституции против народа» предлагается следующее: на протяжение всего дня — с утра до вечера — набирать в магазинах полные корзины продуктов, особенно замороженных и скоропортящихся, и просто раскрадывать их на кассе. Обслужить таких посетителей продавцы не смогут из-за отсутствия масок, соответственно, товары останутся лежать на ленте у кассы.

«Пускай раскладывают их по всему магазину сами… Когда устанут, позовут на помощь администраторов, а дальше начнут увольняться. Или поймут, что нас всех достали этим коронабесием», — говорится в одном из постов.

Законом не запрещено

При этом наказать такое поведение в магазине, уверен адвокат Тимур Маршани, по закону нельзя — даже для мелкого хулиганства состава преступления не наберется.

Здесь состав преступления отсутствует даже для мелкого хулиганства — человек просто отказался от покупки, за это его нельзя привлечь к ответственности. Покупательский экстремизм у нас ни уголовную, ни административную ответственность не предусматривает Тимур Маршани.

Однако сотрудники торговой точки могут потребовать, чтобы человек покинул магазин, если подозревают, что покупать ничего он не планирует.

«Они могут потребовать выйти из магазина, ввиду того, что он будет по сути дела саботировать работу точки», — добавил Маршани.

Единственное, что можно использовать против ковид-диссидентов, уверен адвокат, это законодательство о санитарных нормах. Полиция может оштрафовать нарушителя, что и происходит по всей России с завидной периодичностью. Однако массовых штрафов для участников подобных «акций протеста», считает Маршани, ждать не стоит.

«Массово привлечь к административной ответственности за несоблюдение установленного эпидемического режима нельзя. Отдельных личностей привлечь можно, но как это будет происходить? Это же не волнение, не несогласованный митинг, не пикет, не общественные беспорядки», — заключил он.