В Москве сутки скончались 63 пациента с COVID-19

По данным столичного оперштаба, за последние 24 часа в Москве скончались 63 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки было выявлено 5478 новых случаев инфицирования. Госпитализированы 1240 пациентов, на ИВЛ находятся 346 человек.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве за время распространения заболевания провели более 10 миллионов ПЦР-тестов.

«На сегодняшний день в Москве городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки», — рассказала Анастасия Ракова.

В столице 23 октября была открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Теперь в обязательном порядке тесты на коронавирус берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех совместно проживающих с пациентом с подтвержденным COVID-19.

За неделю, прошедшую с начала введение чек-инов в ночных заведениях Москвы, QR-коды получили 1470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений. Было зафиксировано 115 тысяч чек-инов. Получили уведомления 343 посетителя заведений, контактировавших в них с шестью заболевшими.

В России за сутки в 85 регионах выявлено 17 340 новых случаев коронавируса. За 24 часа зафиксировано 283 летальных исхода, выздоровели — 11 263 человека. С начала пандемии в стране 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.