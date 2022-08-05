Контроль за чистотой на мусорных площадках и во дворах усилили в Электростали

ГУСТ поручил усилить контроль за содержанием контейнерных площадок и качеством уборки территорий в Электростали. В округ с инспекцией приехали замруководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья Александр Боровков и глава ГЖИ Московской области в ранге министра Ольга Федина.

Глава Электростали Инна Волкова и представители управляющих организаций совместно с проверяющими посетили самые чувствительные адреса, откуда поступало наибольшее количество жалоб от жителей на портале «Добродел».

«Визит представителей ГУСТ в Электросталь не случаен. Я уже посещала этот округ лично в начале июня. Жители тогда обращались по поводу работы управляющей организации ООО „Электросталь Жилкомфорт“. Тогда было поручено устранить недочеты в уборке территорий. В этот раз комиссия осмотрела несколько дворов и особое внимание обращали на качество покоса, уборки территорий от мусора, смета», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Светлана Аипова добавила, что ГУСТ поручил представителям коммунальных служб более оперативно отрабатывать обращения жителей по ремонту малых архитектурных форм и произвести окрашивание элементов детских игровых и спортивных площадок. Также в протокол объезда внесли пункты об усилении работы МБУ «Благоустройство» по уборке мест общественного пользования и порубочных остатков после проведения работ по опиловке и удалению сухостойных деревьев.

«Также отмечено несвоевременное устранение сотрудниками данных ответственных организаций дефектов, выявляемых нашими инспекторами через мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ на детских игровых площадках, в содержании дворовых территорий. Инспектора ГУСТ совместно с коллегами из ГЖИ будут мониторить отстающих на протяжении месяца, а далее будем анализировать ситуацию и проверим, как нас услышали», — подытожил замруководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья Александр Боровков.

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