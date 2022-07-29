Жителей Подмосковья пригласили во всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
Московская область примет участие во Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами. Талантливые собственники квартир представят на проекте дворы образцового содержания.
В конкурсе несколько номинаций: «Лучший двор», «Лучшая практика работы Совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом» и другие.
«Я думаю, Подмосковье может быть достойно представлено по всем этим позициям. Мы будем всячески поддерживать жителей и управдомов, которые вложили душу в работу над общей территорией», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.
Конкурс станет отличным примером того, каким может быть общественное пространство, если жильцы сами захотят сделать его лучше. Красивые, чистые и благоустроенные дворы со всей России будут бороться за победу. Помимо этого, ГУСТ ввел отдельную номинацию на лучшее озеленение, сделанное своими руками. К осени победитель будет выявлен и награжден.
Для того, чтобы зарегистрироваться и подать заявку на участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», нужно пройти по ссылке. Окончание приема заявок — 15 августа 2022 года. Определение победителей состоится до 5 сентября, награждение лучших — до 11 сентября 2022 года.