Незаконный сброс строительного мусора предотвратили в Истре

Рейды по предупреждению незаконного перевоза и сброса строительного мусора продолжают проводить в Подмосковье. Один из них состоялся в Истре — там инспекторы смогли предотвратить выгрузку 60 кубометров отходов. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Рейды проводят инспекторы ГУСТа совместно с Минэкологии региона. В ходе проверок в Истре они остановили 15 самосвалов, и у четырех из них не было разрешения на перевозку строительных отходов. Глава ведомства Светлана Аипова сказала, что нарушителей проверят и привлекут к ответственности.

«В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 60 кубометров», — сказала она.

Всего с мая этого года ведомства провели 42 рейда и проверили 365 самосвалов, на нарушителей составили 84 протокола. Мероприятия помоги устранить 83 свалки с начала этого года. Их продолжат проводить до осени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что полигон в Серпухове подготовили к рекультивации. Он уже не принимает отходы и пройдет все этапы очистки.