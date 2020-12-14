Передвижной комплекс с флюорографом начал приезжать к жителям сел и деревень Зарайска

Проверить здоровье смогут жители деревень и сел Зарайского округа. Медики возьмут анализы у пациентов и осмотрят их. Для этого внутри комплекса предусмотрели все условия — кушетку и оборудование.

«Нередко люди сидят дома и не подозревают, что они могут чем-то болеть. И зачастую такие пациенты поступают к нам из мест, где нет фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил заведующий хирургическим отделением Зарайской ЦРБ Павел Комаров.

Жителям малых поселений Зарайского округа смогут сделать снимок легких — каждый из них будет храниться в базе на компьютере. Новшество особенно удобно для пожилых людей, которым непросто преодолевать долгий путь до ближайшей больницы. Это отметил главный врач Зарайской ЦРБ Николай Макаров.

Теперь передвижной флюорограф будет приезжать в поселения, где нет фельдшерско-акушерских пунктов, где отсутствуют дороги с твердым покрытием Николай Макаров.

Он вырос в деревне и хорошо понимает проблемы оказания медицинской помощи в глубинке. Его коллега Павел Комаров подчеркнул, что «помогать людям, лечить их — это миссия, призвание врачей». И они, по словам медика, должны делать работу хорошо.

Найти расписание передвижного флюорографа жители смогут на сайте и в социальных сетях Зарайской ЦРБ.

Ранее стало известно, что до конца года в Подмосковье откроют 13 фельдшерско-акушерских пунктов и три центра амбулаторной онкологической помощи.