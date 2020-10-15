Еще 13 ФАП откроют в Подмосковье до конца года

В Подмосковье до конца года откроют 13 фельдшерско-акушерских пунктов и три центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Подмосковье в этом году выделили девять миллиардов рублей.

С начала года в рамках проекта уже закупили различное оборудование в медицинские учреждения региона.

Так, в 30 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях появились роботизированные велоэргометры, комплексы для транскраниальной магнитной стимуляции и медицинская мебель.

В 11 онкологических центров закупили аппараты УЗИ и наркозно-дыхательные аппараты. В 57 детских поликлиник поставили также аппараты УЗИ, электрокардиографы, ЛОР-комбайны, оборудование для функциональной диагностики, офтальмологии. Всего 257 единиц техники.

До конца года в Московской области откроют три центра амбулаторной онкологической помощи. Они будут находиться в Подольске, Коломне и Одинцове. Также в регионе построят 13 ФАП.