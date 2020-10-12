Диспансеризация рядом с домом. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт появился в Зарайске

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт закупили для центральной районной больницы Зарайска. Теперь жители отдаленных сел и деревень смогут проходить диспансеризацию рядом с домом. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В новом фельдшерско-акушерском пункте есть аппарат для флюорографии. Это позволит проводить диагностику органов дыхания. ФАП закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Передвижной ФАП необходим для проведения исследований жителям отдаленных территорий. С его помощью жители деревень и сел нашего городского округа смогут проходить диспансеризацию и профосмотры фактически рядом с домом. Кроме того, в комплексе установлен флюорограф, что позволяет также проводить диагностику органов дыхания в выездных условиях», — пояснил главный врач Зарайской больницы Николай Макаров.

ФАП поступит в больницу Зарайска до конца этого года. Он начнет работать после того, как оформят все документы.