Доврачебная помощь у дома. Под Каширой откроют фельдшерско-акушерский пункт

В подмосковной деревне Яковское, расположенной под Каширой, откроют фельдшерско-акушерский пункт. Это обеспечит жителей доврачебной помощью недалеко от дома и позволит не ездить далеко в город.

В новом фельдшерско-акушерском пункте можно будет получить первую медицинскую помощь или пройти диспансеризацию. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В состав модульного здания медпункта входят смотровая, комната для пребывания пациентов, кабинет приема и процедурная, лекарственный склад, стерилизационная Владимир Локтев.

Также обустроят помещение для персонала с раздевалкой, жилье с отдельным входом для врача и другие удобства. Пункт строят по национальному проекту «Здравоохранение».

В областном Министерстве строительного комплекса отметили, что центр оснастят всем необходимым оборудованием. Проверят и нормы пожарной безопасности. В этом году Московская область получит еще 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов.