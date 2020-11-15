«Ростех» раскрыл объем переработанных отходов в Подмосковье

Пандемия изменила жизнь многих, но не избавила человечество от проблем с экологией. Решение этой важной задачи продолжается в Московской области. До конца года в регионе закроют все мусорные полигоны. Им на смену придут перерабатывающие комплексы. За их работой можно следить лично, придя на экскурсию, но лучше делать это из дома.

На сайте государственной корпорации «Ростех» появился специальный раздел, где показаны счетчики отсортированных отходов, пришедших на переработку из Московской области. Это наглядный пример того, что мусор нужно сортировать, а еще сразу понятно, что отходы на свалки больше не везут.

«Если посчитать статистику вот буквально, что называется, этого момента. Было собрано порядка 26 000 тонн пластика, который уже отсортирован на трех комплексах и их него можно сделать или 60 миллионов футболок», — рассказала «360» директор по коммуникациям Госкорпорации «Ростех» Екатерина Баранова.

Из отходов действительно можно делать новые вещи. Все зависит от того для чего может пригодиться отсортированное сырье. Об этом можно узнать на онлайн-площадке.

«Мусор имеет ценность и что из него можно создавать продукты. На сайте все отображено через инфографику. 544 тысячи велосипедов. Это закладывает зерна осознанности для людей, для чего нужна сортировка мусора», — поделился впечатлениями от онлайн-платформы организатор Фонда Очищения природы Александр Люкшин.

Разделять мусор начинает все больше и больше людей. Если разобрать по фактам для чего это важно: комплексы переработки отходов снижают объемы захоронения отходов, как минимум в два раза. Пока в Московской области их работает только три: в Коломенском, Каширском и Сергиево-Посадском городских округах. До конца года откроют еще один в Можайском городском округе. За все эти комплексы отвечает РТ — Инвест — это «дочка» Ростеха. А всего в Московской области таких перерабатывающих комплексов будет 12.

Мировой опыт показал, что это эффективный, безопасный и экологичный способ получить сырье для производства товаров. Швеция добилась того, что уже покупает отходы из других стран.

Начать разделять мусор очень просто. Пластик, стекло, бумагу и металл — в один контейнер, средства гигиены и пищевые отходы в другой. Медицинские маски лучше складывать отдельно — они сделаны из специального материала, который плохо поддается переработке. Но в Подмосковье их будут перерабатывать в электроэнергию. Так что не исключено, что скоро в статистике на сайте появится еще одна вкладка. Но кроме ознакомления со статистикой на сайте «Ростеха» можно записаться на настоящую экскурсию на комплекс по переработке отходов.

Для этого на сайте нужно найти кнопку «посетить экскурсию». Когда соберется группа вы сможете к ней присоединиться. Специалисты комплекса все покажут и расскажут. Осознанность и экологичность начинается с нас самих. Главное не забывайте о масках и социальной дистанции.