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    03 декабря 2020, 15:49

    Андрей Разин проверил рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Екатерина Шамина, Кирилл Имеев, Мария Новикова

    Заместитель председателя правительства региона Андрей Разин посетил рекультивированный полигон ТБО «Кучино». Это его первый выезд на объект в качестве министра экологии и природопользования Подмосковья.
    Андрей Разин проверил рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Подмосковье

    Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, генеральным директором компании-подрядчика «Экоком» Оливером Кайзером 3 декабря осмотрели полигон перед приемкой выполненных работ и исключением его из реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

    «Сегодня я на полигоне „Кучино“ для того, чтобы убедиться, что все обязательства подрядчиком выполнены в полном объеме. Мы видим, что полностью смонтированы все инженерные системы, практически завершен этап биологической рекультивации, и в ближайшие две недели мы ставим финальную точку, принимаем эти работы и начинаем уже эксплуатировать завершенный объект», — сказал министр.

    Полигон «Кучино» беспокоил местных жителей уже давно. За годы работы на нем накопилось более 20 миллионов тонн отходов, поэтому пришлось его рекультивировать.

    Полигон «Кучино» закрыли в 2017-м. За три года здесь сначала сформировали тело полигона. Чтобы оно не расплывалось из-за осадков, укрепили габионной стеной протяженностью почти три километра, покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров. И запустили систему дегазации: 112 скважин, через которые свалочный газ подается в систему очистки, а затем на высокотемпературные факелы.

    Андрей Разин проверил рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Подмосковье | Изображение 1

    Два факела сжигают уже очищенный газ, он выделяется при разложении мусора. Чтобы испарения не отравляли окружающую среду, на бывшем полигоне установили новейшее оборудование по европейским стандартам.

    «Общая мощность — 5,5 тысячи кубических метров в час. Это то, что сгорает в факелах и не попадает в легкие жителям. Температура сгорания 1000 градусов, то есть позволяет не образовываться никаким вредным веществам. Все разлагается на углекислый газ, и он уходит в атмосферу», — сказал эколог Анатолий Баташев.

    Андрей Разин проверил рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Подмосковье | Изображение 2

    По всему периметру полигона функционирует дренажная система. Она позволяет собирать фильтрат и очищать его до состояния технической, а значит, безопасной воды. Работы на полигоне не прекращались даже во время пандемии. И дали такие результаты, что опыт «Кучино» решили применять и на других объектах в Подмосковье.

    Не менее пяти полигонов будет рекультивировано. Мы не останавливаемся ни на секунду, плавно перейдем в следующий строительный сезон, в следующий год. И будем продолжать эту работу в четком соответствии с установленными графиками

    Андрей Разинзаместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования МО

    Андрей Разин подчеркнул, что благодаря рекультивации полигона улучшится жизнь сотен тысяч людей, а негативное воздействие на природу прекратится.

    Андрей Разин проверил рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Подмосковье | Изображение 3

    Что появится здесь, в Балашихе, на месте некогда самой масштабной свалки, решат жители близлежащих населенных пунктов. Не исключено, что это будет парк для отдыха.