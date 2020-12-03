Андрей Разин проверил рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Подмосковье

Заместитель председателя правительства региона Андрей Разин посетил рекультивированный полигон ТБО «Кучино». Это его первый выезд на объект в качестве министра экологии и природопользования Подмосковья.

Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, генеральным директором компании-подрядчика «Экоком» Оливером Кайзером 3 декабря осмотрели полигон перед приемкой выполненных работ и исключением его из реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

«Сегодня я на полигоне „Кучино“ для того, чтобы убедиться, что все обязательства подрядчиком выполнены в полном объеме. Мы видим, что полностью смонтированы все инженерные системы, практически завершен этап биологической рекультивации, и в ближайшие две недели мы ставим финальную точку, принимаем эти работы и начинаем уже эксплуатировать завершенный объект», — сказал министр.

Полигон «Кучино» беспокоил местных жителей уже давно. За годы работы на нем накопилось более 20 миллионов тонн отходов, поэтому пришлось его рекультивировать.

Полигон «Кучино» закрыли в 2017-м. За три года здесь сначала сформировали тело полигона. Чтобы оно не расплывалось из-за осадков, укрепили габионной стеной протяженностью почти три километра, покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров. И запустили систему дегазации: 112 скважин, через которые свалочный газ подается в систему очистки, а затем на высокотемпературные факелы.

Два факела сжигают уже очищенный газ, он выделяется при разложении мусора. Чтобы испарения не отравляли окружающую среду, на бывшем полигоне установили новейшее оборудование по европейским стандартам.

«Общая мощность — 5,5 тысячи кубических метров в час. Это то, что сгорает в факелах и не попадает в легкие жителям. Температура сгорания 1000 градусов, то есть позволяет не образовываться никаким вредным веществам. Все разлагается на углекислый газ, и он уходит в атмосферу», — сказал эколог Анатолий Баташев.

По всему периметру полигона функционирует дренажная система. Она позволяет собирать фильтрат и очищать его до состояния технической, а значит, безопасной воды. Работы на полигоне не прекращались даже во время пандемии. И дали такие результаты, что опыт «Кучино» решили применять и на других объектах в Подмосковье.

Не менее пяти полигонов будет рекультивировано. Мы не останавливаемся ни на секунду, плавно перейдем в следующий строительный сезон, в следующий год. И будем продолжать эту работу в четком соответствии с установленными графиками Андрей Разин заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования МО

Андрей Разин подчеркнул, что благодаря рекультивации полигона улучшится жизнь сотен тысяч людей, а негативное воздействие на природу прекратится.

Что появится здесь, в Балашихе, на месте некогда самой масштабной свалки, решат жители близлежащих населенных пунктов. Не исключено, что это будет парк для отдыха.