Новые возможности для пациентов. Компьютерный томограф заработал в Ивантеевке

В Ивантеевской городской больнице заработал новый компьютерный томограф. Оборудование нужно для качественной диагностики заболеваний у пациентов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Источник фото: Министерство здравоохранения МО

С помощью нового томографа можно создавать цифровые изображения в формате 3D. Благодаря этому диагностика становится более точной. Также его оснастили специальным шприцем-инъектором. Он позволяет выявить онкопатологию у пациентов.

«Спектр диагностируемых заболеваний достаточно широк и включает в себя травматологию, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания легких, сосудов, онкозаболевания и многое другое. Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D очень высокого разрешения, что очень важно для качественной диагностики и дальнейшего назначения лечения», — рассказал Сергей Багин, главврач больницы.

Источник фото: Министерство здравоохранения МО

Томограф уже используют врачи для диагностики. Ведется прием пациентов.

«Я недавно переехала в Ивантеевку и очень рада, что в нашем городе появилось такое медицинское оборудование, которое позволит жителям нашего города получать точную медицинскую диагностику не выезжая за его пределы», — отметила пациентка городской больницы.

Закупили аппарат по национальному проекту «Здравоохранение».