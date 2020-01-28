Для Ивантеевской городской больницы приобрели новое оборудование — цифровой рентгенодиагностический комплекс и флюорограф. Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В Ивантеевской городской больнице появилось современное диагностическое оборудование — цифровой рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места и флюорограф. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Качественная диагностика играет значительную роль в постановке диагноза и назначении лечения. Новые аппараты позволяют повысить качество оказываемой медпомощи жителям Ивантеевки, делают ее более доступной. Благодаря современным техническим характеристикам аппараты обладают высоким качеством изображения», — рассказал главный врач больницы Сергей Багин.

Технику закупили на 42,5 миллиона рублей. Оборудование уже используют по назначению, и местные жители проходят рентген-диагностику.

«Все ивантеевцы очень ждали открытия флюорографического кабинета и появления нового рентген-аппарата. С их запуском заметно сократились очереди и время обследования», — отметила жительница г. о. Ивантеевка Елена Абрашина.

Также в местной больнице в скором времени планируют запустить в работу новый компьютерный томограф.