Флюорографы и маммографы. 45 медицинских аппаратов поступило в больницы Подмосковья
45 единиц тяжелого медоборудования поступило в учреждения за последние два месяца. На закупку аппаратов направили около 600 миллионов рублей. Рентген-аппараты, флюорографы, маммографы и аппарат компьютерной томографии помогут проводить качественную диагностику заболеваний, особенно онкологических и сердечно-сосудистых.
«Только за последние несколько месяцев новое тяжелое оборудование мы поставили в 32 больницы и поликлиники Подмосковья. Проведен капитальный ремонт помещений под установку новой медтехники. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования. После всех необходимых процедур аппараты будут введены в работу. Это позволит повысить доступность исследований и снизить сроки ожидания диагностики», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.
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Всего в 2019-м в больницах Московской области появятся 146 единиц тяжелого медицинского оборудования. Кстати, специалисты проходят соответствующее обучение для работы на новых аппаратах.