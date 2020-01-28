Все для ведения беременности, родов и непредвиденных ситуаций. Чеховская больница получила новое оборудование

Родильное отделение Чеховской областной больницы получило новое оборудование, позволяющее безопасно наблюдать за течением беременности и проводить реанимацию новорожденных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В родильном отделении Чеховской областной больницы появилась неонатальная реанимационная открытого типа — это современный аппарат японского производства, обладающий высокой эффективностью обогрева ребенка и соответствующий международным принципам проведения реанимации новорожденных. Стоимость системы — два миллиона рублей.

Портативная система для аудиологического скрининга стоит порядка 400 тысяч рублей. Отоакустическая эмиссия — самый эффективный, быстрый и безболезненный способ проверки слуха у новорожденных и детей раннего возраста. Аудиологический скрининг новорожденных позволяет вовремя выявить физиологические дефекты органов слуха. От результатов такого обследования зависит успешное развитие малыша.

Осенью 2019 года чеховское родильное отделение получило новый современный медицинский фетальный монитор матери и плода стоимостью порядка 600 тысяч рублей. Он предназначен для измерений и регистрации частоты сердцебиения ребенка в утробе матери. Принцип действия аппарата основан на анализе отраженных от сердца плода ультразвуковых волн и расчете на основе полученных данных частоты сердцебиения малыша.

Заместитель главного врача Чеховской областной больницы Денис Круподеров подчеркнул, что главная цель медиков — это правильно протекающая беременность и роды здорового ребенка.

«Диагностический ультразвук широко применяется в акушерско-гинекологической практике и не наносит вреда плоду. Интенсивность ультразвука фетального монитора гораздо ниже диагностических ультразвуковых сканеров, что является предельно безопасным как для мамы, так и для ее будущего ребенка», — пояснил Денис Круподеров.

Новый аппарат также имеет функцию токодинамического мониторирования, что позволяет регистрировать (помимо сердцебиения эмбриона) еще и деятельность матки и движение плода.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Жительница Чехова Алена Иванова призналась, что еще недавно задумывалась о родах в другом городе. Но, побывав на экскурсии в Чеховском роддоме и ознакомившись с оборудованием, решила, что рожать будет только там: «Чисто, светло. Опытный и доброжелательный персонал, новое оборудование для ведения беременности, родов и непредвиденных ситуаций. Все это внушает доверие».

Ольга Луценко — молодая мама. Перенесенное заболевание спровоцировало преждевременные роды, и ее дочь родилась с небольшим недовесом.

«Обычные роддома не приспособлены для ухода за такими детками. Раньше будущих мам и недоношенных малышей отправляли в другие центры Подмосковья, но сейчас все изменилось. Мы остались в Чехове — рядом с домом, рядом с родными людьми. Спасибо персоналу нашего роддома, за отношение и профессионализм! Теперь, когда мы уже дома, я с благодарностью вспоминаю нашу больницу, с новым оборудованием и персоналом, на отлично справляющихся со своими обязанностями», — рассказала Ольга Луценко.

Главный врач Алексей Кизилов сделал особый акцент на том, что техническая база медицинского учреждения продолжает совершенствоваться. В 2019 году больница получила 77 единиц медоборудования, техники и комплектующих на общую сумму порядка 95 миллионов рублей.

Поставка новой медицинской техники осуществлялась по поручению губернатора области в рамках нацпроекта «Здравоохранение».