Компании Солнечногорска представили свыше 500 рабочих мест на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий состоялась в Солнечногорске. Там жителям представили свободные рабочие места в 30 компаниях. Среди них комплекс переработки отходов «Нева», механический и стекольный заводы.

Провели ярмарку в местном центре занятости. О доступных вакансиях заявили крупные предприятия Солнечногорска и Клина. Жителям представили свыше 500 рабочих мест.

Компании искали специалистов самых разных профилей — от разнорабочих до квалифицированных инженеров. В последние недели количество безработных выросло.

Например, Анна Биатова — инженер в авиационной сфере. Она была сотрудницей аэропорта Шереметьево, но сейчас потеряла работу.

Ее кандидатура заинтересовала сразу несколько организаций. На ярмарке можно было лично пообщаться с работодателями, оставить контакты и заполнить анкеты.

«Уверена, что вскоре устроюсь в хорошую организацию из тех, что были представлены. Сотрудники некоторых сказали, что уже ждут», — поделилась девушка.

Заместитель директора местного центра занятости населения Марина Алексеева напомнила, что некоторые компании сейчас находятся под риском освобождения.

Сейчас в центрах занятости Солнечногорска и Клина числятся 1103 человека. Их них 845 — безработные.

В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.