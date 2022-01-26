Комплекс переработки отходов «Нева» открыли в Солнечногорске
Новый комплекс переработки отходов «Нева» начал работать в Подмосковье. Он стал 11-м и разместился в Солнечногорске. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин рассказал, что это уникальное предприятие высокого уровня.
Каждый год новый КПО будет перерабатывать 500 тысяч тонн мусора. Хромушин рассказал, что в финансировании приняли участие «РЭО», «ЭкоЛайн» и правительство Подмосковья.
Применили самые современные технологии в сортировке. Они позволят достичь небывалой ранее глубины переработки отходов — до 75% от поступающего объема пойдет на вторичную переработку
По его словам, важным преимуществом открытия КПО стала ликвидация свалки, которая находилась рядом, очень долгое время тревожив жителей. Но теперь этот вопрос решили.
В создание комплекса «Нева» вложили 7,2 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор «РЭО» Денис Буцаев.
«Если в целом говорить о ходе реформы обращения с ТКО в Московской области, то доля направленных на обработку ТКО здесь составляет 100%. Все благодаря вводу новых объектов», — подчеркнул он.
Буцаев уточнил, что в 2020 году на территории Подмосковья открыли 10 современных комплексов переработки отходов.
Оборудование, которое установили на новом предприятии, отвечает высоким международным стандартам. Кроме того, у «Невы» самый высокий в отрасли показатель автоматизации процессов — 83%.
«При строительстве КПО „Нева“ были применены лучшие практики данной отрасли. Группа „ЭкоЛайн“ взяла на себя обязательства по созданию современной инфраструктуры — сегодня наши предприятия и технологии опережают время», — подчеркнул председатель совета директоров «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.
Здесь создали уже более 550 рабочих мест. По словам Дениса Буцаева, «Нева» задает новые стандарты переработки мусора в России.