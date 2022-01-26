Комплекс переработки отходов «Нева» открыли в Солнечногорске

Новый комплекс переработки отходов «Нева» начал работать в Подмосковье. Он стал 11-м и разместился в Солнечногорске. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин рассказал, что это уникальное предприятие высокого уровня.

Каждый год новый КПО будет перерабатывать 500 тысяч тонн мусора. Хромушин рассказал, что в финансировании приняли участие «РЭО», «ЭкоЛайн» и правительство Подмосковья.

Применили самые современные технологии в сортировке. Они позволят достичь небывалой ранее глубины переработки отходов — до 75% от поступающего объема пойдет на вторичную переработку Евгений Хромушин.

По его словам, важным преимуществом открытия КПО стала ликвидация свалки, которая находилась рядом, очень долгое время тревожив жителей. Но теперь этот вопрос решили.

В создание комплекса «Нева» вложили 7,2 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор «РЭО» Денис Буцаев.

«Если в целом говорить о ходе реформы обращения с ТКО в Московской области, то доля направленных на обработку ТКО здесь составляет 100%. Все благодаря вводу новых объектов», — подчеркнул он.

Буцаев уточнил, что в 2020 году на территории Подмосковья открыли 10 современных комплексов переработки отходов.

Оборудование, которое установили на новом предприятии, отвечает высоким международным стандартам. Кроме того, у «Невы» самый высокий в отрасли показатель автоматизации процессов — 83%.

«При строительстве КПО „Нева“ были применены лучшие практики данной отрасли. Группа „ЭкоЛайн“ взяла на себя обязательства по созданию современной инфраструктуры — сегодня наши предприятия и технологии опережают время», — подчеркнул председатель совета директоров «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

Здесь создали уже более 550 рабочих мест. По словам Дениса Буцаева, «Нева» задает новые стандарты переработки мусора в России.