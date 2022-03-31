Подмосковье предложит работу и бесплатное обучение сотрудникам Шереметьево, отправленным в простой

Сотрудники аэропорта Шереметьево, которые сейчас находятся в вынужденном простое, не останутся без работы. Подмосковье предоставит им варианты с достойной зарплатой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас Шереметьево — визитная карточка страны и Подмосковья. Уже долгое время, около семи лет, Шереметьево — это ведущий аэропорт мира по качеству, по сервису, по всему тому, что человеку нужно когда он прилетает или улетает. Нам всегда приятно сотрудничать с Шереметьево. Большие инвестиционные планы реализованы», — сказал глава региона в ходе визита в воздушную гавань.

Воробьев отметил, что аэропорт оправился после пандемии, снова начал функционировать, но из-за санкций появились новые ограничения. Губернатор подчеркнул, что многие сотрудники Шереметьево проживают в прилегающей территориях — в Клину, Лобне, Долгопрудном. В понедельник, 4 апреля, в Шереметьево организуют ярмарку вакансий. Люди смогут выбрать оптимальный для себя вариант, чтобы добираться на работу было удобно.

«Поэтому наша задача — поддержать [работников в простое]. По поводу ярмарки вакансий, о которой говорили, 4 апреля она пройдет. Ясно, что больше всего вы любите Шереметьево. Мы ни в коем случае не покушаемся. Бог даст, заработает Шереметьево, все поменяется, и, конечно, вас отсюда никто не отпустит, зная, как директор каждого работника подбирает и дорожит», — сказал он, обращаясь к сотрудникам.

Губернатор пояснил, что ярмарка вакансий необходима, чтобы люди при желании могли найти себе другую работу. В частности, в «Мострансавто» уже сейчас открыты две тысячи вакансий, из них 1400 — водителей категории D. Средняя зарплата составляет 50-90 тысяч рублей.

Воробьев обратил внимание, что на водителей автобусов спрос очень большой. В ближайших округах — Солнечногорске, Клину, Химках, Долгопрудном, Дмитрове — есть 300 горящих вакансий.

«Мы предложим, вы подумайте. Поэтому такую работу ведем, хочу поблагодарить руководство, зная, что все те выплаты, которые предусмотрены, [выплачиваются]», — добавил он.

Глава региона обратил внимание, что в Подмосковье работают около 200 иностранных компаний. Некоторые прекращают работу, но не бросают сотрудников, выплачивают им зарплаты.

«Но сколько бы тебе не выплачивали, надо работать все равно. И все равно беспокойство есть, хочется поддержать вас, сказать, что мы вас точно не бросим. Точно всех любим и будем сопровождать», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области есть также аэропорты Домодедово и Жуковский.

«Понимаем, что такие специалисты как вы, ремонтные службы, вам же не предложишь работу в управляющей компании. Поэтому будем думать. Может быть, на какое-то время нужно будет взять другую специализацию. Понятно, что не хочется, но все-таки лучше иметь перспективы дальнейшей работы и быть востребованным. Хотя мы очень рассчитываем, что ситуация поменяется», — отметил он.

Заместитель гендиректора Шереметьево по кадрам Денис Кечкин уточнил, что на данный момент в аэропорту находятся в простое около 3200 работников. Им выплачивается зарплата в размере 2/3 от оклада. Также за ними сохраняются социальные льготы, ДМС и материальная помощь.