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    07 декабря 2021, 11:50

    Все коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Почти 17 тысяч дворников вышли устранять последствия снегопада в Подмосковье. В уборке задействовали и 1,5 тысячи машин. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

    Все коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада | Изображение 1Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин напомнил, что ночью на Подмосковье обрушился мощный снегопад. Он стал сильнейшим за последние 70 лет.

    В нашем регионе идут обильные осадки. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме

    Михаил Хайкин.

    Очищать дорожки и общественные места Московской области начали в шесть часов утра. Вместе с тем их обрабатывают ото льда.

    «Мы стараемся своевременно и оперативно устранять все последствия снегопада», — добавил Хайкин.

    Все коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада | Изображение 2Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    Снегопад в Подмосковье продолжается. Кроме того, в регионе наблюдается усиление ветра, порывы которого достигают 15 метров в секунду.

    В подмосковном Министерстве благоустройства пешеходов призвали быть особо осторожными и внимательными.

    Ранее стало известно, что жители Московской области смогут узнать сроки уборки снега на «Доброделе».