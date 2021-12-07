Все коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

Почти 17 тысяч дворников вышли устранять последствия снегопада в Подмосковье. В уборке задействовали и 1,5 тысячи машин. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин напомнил, что ночью на Подмосковье обрушился мощный снегопад. Он стал сильнейшим за последние 70 лет.

В нашем регионе идут обильные осадки. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме Михаил Хайкин.

Очищать дорожки и общественные места Московской области начали в шесть часов утра. Вместе с тем их обрабатывают ото льда.

«Мы стараемся своевременно и оперативно устранять все последствия снегопада», — добавил Хайкин.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Снегопад в Подмосковье продолжается. Кроме того, в регионе наблюдается усиление ветра, порывы которого достигают 15 метров в секунду.

В подмосковном Министерстве благоустройства пешеходов призвали быть особо осторожными и внимательными.

Ранее стало известно, что жители Московской области смогут узнать сроки уборки снега на «Доброделе».