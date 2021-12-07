Воробьев призвал жителей Подмосковья отказаться от автомобилей на время снегопада

На московский регион обрушился сильнейший за последние 70 лет снегопад. В связи с этим дорожная ситуация оставляет желать лучшего, во многих местах образовались пробки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал автомобилистов быть осторожными и по возможности пересесть на общественный транспорт.

«Сильнейший за 70 лет снегопад в московском регионе. С одной стороны, на улице очень красиво, с другой — это настоящий вызов для коммунальщиков и наших жителей», — написал Воробьев в Instagram.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Дорожные службы региона работают в усиленном режиме.

«Но хочу попросить жителей быть аккуратнее на дорогах. Если обычно вы пользуетесь личной машиной, то сегодня рекомендую пересесть на общественный транспорт. Это не только безопаснее, но и поможет избежать пробок», — подчеркнул губернатор.

Также Воробьев попросил глав городских округов Подмосковья держать на контроле ситуацию и в случае необходимости вывести дополнительную технику.

Ранее синоптики заявили, что наиболее сильный снегопад ожидает москвичей и жителей Московской области с 09:00 до 15:00 7 декабря.