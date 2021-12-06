Москвичей предупредили о сильнейшем за 70 лет снегопаде

Снегопад обрушится на Москву уже в середине ночи. Особо сильные снег и метель ожидаются 7 декабря, с 09:00 по 15:00. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Небольшой снег в Москве начнется в середине ночи, но уже к утру зарядят настоящие снегопады, закружат метели. Особенно сильный снег крупными хлопьями будет валить в период с 09:00 до 15:00, когда видимость ухудшится до 500-1000 метров», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, за это время сугробы вырастут с 10 до 15-17 сантиметров. Это соответствует показателям конца декабря. Тишковец добавил, что такие высокие сугробы возникают не чаще, чем раз в пять лет.

Снег может налипнуть на деревья и провода. Из-за плохих метеоусловий ожидается ухудшение дорожной ситуации, возможны сбои в авиасообщении.

Синоптик рассказал, что что осадки немного ослабеют только к вечеру и при температуре около нуля перейдут в мокрый снег или дождь.

Также Тишковец сообщил, что этот снегопад может стать сильнейшим за всю послевоенную историю.

Пока же рекорд был побит в Санкт-Петербурге, где 6 декабря температура воздуха опустилась до -21 города. В последний раз так холодно было в 1893 году.