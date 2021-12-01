Жители Подмосковья смогут узнать сроки уборки снега на «Доброделе»

Сильные снегопады пришли в Подмосковье, и жители начали интересоваться сроками уборки осадков во дворах, у детских садов, школ, поликлиник, остановок. Уточнить это они смогут на портале «Добродел».

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что обычно за зиму на портал поступает свыше 90 тысяч сообщений об уборке снега.

Зачастую, обращаясь на „Добродел“, жители не знают, что их проблемы уже решаются Надежда Куртяник.

Чтобы люди могли получить точные сведения, эту информацию начали предоставлять на «Доброделе».

«Теперь при подаче сообщения о проблеме с уборкой снега и наледи пользователь может узнать, что работы уже начались, и увидеть плановый срок завершения», — объяснила Куртяник.

Как написать сообщение?

Но сначала потребуется авторизоваться на портале с помощью ЕСИА или войти в мобильное приложение «Добродел». Затем нужно создать сообщение и выбрать подходящую категорию своего вопроса.

Если жителю сообщат, что уборка снега завершилась, однако качество работ его не устроит, он сможет написать сообщение об этом.