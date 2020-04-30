Место поклонения женщинам-героям. Новый музей «Зоя» в Подмосковье станет точкой притяжения жителей

В преддверии Дня Победы в подмосковном Петрищеве откроют новый музейный комплекс, посвященный Зое Космодемьянской. Это место станет местом притяжения жителей и местом поклонения женщинам-героям. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мемориальный музей Зои Космодемьянской открыли в селе Петрищеве еще в 1956 году. В 2019 году Андрей Воробьев дал старт строительству нового комплекса. Об этом попросили сами жители, которые понимали, что музей пора расширять.

«Петрищево известно подвигом Зои Космодемьянской. Несколько лет назад после того, как мы пообщались еще со свидетелями, в том числе ее казни, мы решили в Петрищеве построить современный музей, чтобы Зоя Космодемьянская как в нашей жизни, так в жизни наших детей и внуков осталась символом мужества, женской стойкости», — отметил Андрей Воробьев.

Здание музейного комплекса строили год. Открытие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство музея помогло улучшить качество жизни сельчан.

«Мы сделали все, чтобы жители Петрищева получили и воду, и газ. Над водой еще работаем, газ уже есть. Все сделаем так, чтобы Петрищево стало местом поклонения женщинам-героям. Большая работа там ведется, мы очень серьезные ресурсы туда направили», — уточнил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что музей станет местом притяжения, он будет познавательным и содержательным.

«Там будет не просто красиво — красиво много ума сделать не надо, если есть деньги. Там будет содержательно. Работают лучшие в этом ремесле специалисты. В преддверии 9 Мая мы его откроем», — заключил Воробьев.

Новое здание музея расположено рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик. Именно там Космодемьянская провела свою последнюю ночь.