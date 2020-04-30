«Важно для старшего поколения». Ветеранам Подмосковья помогут выехать на дачи

Из-за ситуации с пандемией коронавируса не все люди старшего поколения могут выбраться на свои дачные участки. На эту тему в эфире телеканала «360» с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым пообщался ветеран ВОВ Евгений Рыбаков.

Ветеран ВОВ Евгений Рыбаков живет в Дмитрове. Во время «Прямого разговора» с губернатором в эфире «360» он поделился, что сегодня наша страна переживает нелегкое время и ветераны понимают, что сейчас должна быть очень крепкая дисциплина. Не только у ветеранов, но и у молодежи, у всего населения. От этой дисциплины будут зависеть наши успехи. Но Евгений Рыбаков отметил, что приближается праздник и людям старшего поколения хотелось бы отправиться на дачу.

«Я хочу обратиться к вам с одним вопросом: что нужно для ветеранов? Нужен транспорт для того, чтобы ветераны смогли поехать на свои дачи и там находиться при хорошем воздухе. Это важно для всего старшего поколения. Без хорошего воздуха нет хорошего здоровья. Нужно организовать, чтобы какой-то транспорт был у тех, у кого нет своего транспорта, нет у родственников», — сказал Евгений Рыбаков, ветеран ВОВ.

В свою очередь, губернатор отметил, что этот вопрос будет обязательно отработан.

«Сегодня утром с главами работал для того, чтобы они обратились к каждому, прежде всего ветерану ВОВ, но и старшее поколение, которое нуждается в помощи, наша соцзащита и персонально главы, мы отработаем, чтобы вам помочь с какими-то хлопотами, связанными с праздниками. На дачу отвезти, продукты, внимание дополнительно оказать. Принимается ваш запрос, я обязательно его отработаю», — подчеркнул Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Губернатор также рассказал, что сегодня в регионе не только сильно готовятся ко всем мероприятиям, связанным с системой здравоохранения, но и по-особенному готовятся к празднованию Дня Победы.

«Это всегда особенные дни, радостные и вместе с тем весенние. Мы чтим память наших героев. Я уверен, что в каждой семье, несмотря на обстановку, все будет по-прежнему. Что своих героев вспомнят отцы и деды, расскажут своим детям и внукам, потому что время неумолимо бежит и каждый раз надо понимать, кем был твой дед — сапером или разведчиком, танкистом или артиллеристом. Все это имеет для нас основополагающее значение», — сказал Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев поблагодарил всех ветеранов за их героические, человеческие и добрые дела и поздравил с наступающим Днем Победы.

В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в новом формате. Принять участие в ежегодном мероприятии может каждый желающий.