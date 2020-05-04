Центральный мемориал Волоколамска обновили ко Дню Победы

В Волоколамске идут последние приготовления к открытию обновленного мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны. Там уже горит вечный огонь.

4 мая работы на территории комплекса проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 7 мая, ко Дню Победы, мемориал должен открыться, но уже сейчас в комплексе горит вечный огонь.

Источник: телеканал «360»

Центральный мемориал в городе-герое сделали на областные и федеральные деньги. Всего на благоустройство потратили 150 миллионов рублей. Там сделали площадь перед администрацией, дорожки, облагородили территорию вокруг вечного огня.

Источник фото: телеканал «360»

Возле вечного огня установлены стелы с именами погибших ветеранов. Отдельно поставили памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову. Его 316-я стрелковая дивизия, которую впоследствии назвали панфиловской, проявила массовый героизм, сразившись с превосходящими силами противника у Волоколамска.

Из-за распространения коронавируса в Московской области запрещены массовые мероприятия, отменены парады на 9 Мая. Несмотря на это, в области приводят в порядок мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения.