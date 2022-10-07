Скорая помощь Подмосковья провела 180 тысяч осмотров с дистанционной передачей показателей ЭКГ | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Скорая помощь Подмосковья провела 180 тысяч осмотров с дистанционной передачей показателей ЭКГ

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Центр, благодаря которому бригады скорой могут передавать ЭКГ пациента кардиологу непосредственно во время выезда, заработал в Подмосковье в 2021 году. С тех пор медики провели более 180 тысяч таких консультаций, по результатам которых многие пациенты были немедленно госпитализированы.

Кардиолог расшифровывает ЭКГ больного, дает оценку его состоянию, и бригада скорой помощи принимает решение о госпитализации на основании этих данных. Такая оперативность особенно важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо срочно доставить в стационар.

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«Почти в 9% случаев у пациентов была выявлена сердечная патология, которая требовала срочной госпитализации в региональные сосудистые центры для оказания необходимой медицинской помощи», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для работы кардиопульта на Московскую областную станцию скорой помощи закупили новые электрокардиографы с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Московская область постоянно добирает медиков для улучшения системы здравоохранения. Вопрос решается, но пока врачей все еще не хватает в некоторых городских округах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Недавно в регионе начала действовать новая мера поддержки для медиков, снимающих жилье. Теперь медицинские специалисты ежемесячно получают денежную компенсацию. Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой «Социальная ипотека». По этой программе специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.

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