Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников Губернатор Воробьев: в Серпухове, Наро-Фоминске и Фрязине не хватает врачей Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область постоянно добирает медиков для улучшения системы здравоохранения. Вопрос решается, но пока врачей не хватает в некоторых городских округах. Среди них — Наро-Фоминск и Серпухов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Также мы сегодня послушаем новости Минздрава. Они в основном будут касаться наборов кадров. Это специалисты узких специальностей. Это врачи, которые особенно востребованы на территории. У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья. И она дает свои эффекты», — сказал он.

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По его словам, также над решением этого вопроса работают и муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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Воробьев назвал городские округа, где низкая укомплектованность медицинского штата работников. «Это Фрязино, Наро-Фоминск, Серпухов, Долгопрудный, Егорьевск и Протвино», — уточнил губернатор.

По его данным, на этих территориях не хватает врачей.

Во время сегодняшнего заседания Воробьев также уделил особое внимание вопросу частичной мобилизации, объявленной по всей России. Он напомнил, что в Московской области сегодня работает 30 военкоматов.

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