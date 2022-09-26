Врачам дефицитных специальностей в Подмосковье выдали 827 сертификатов на жилье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Врачам дефицитных специальностей в Подмосковье выдали 827 сертификатов на жилье Минздрав Подмосковья: сертификаты на жилье получили 827 врачей дефицитных специальностей РИА «Новости»

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Подмосковье привлекает к работе врачей и поддерживает их, в том числе жильем. С начала года специалистам узкого профиля выдали сертификаты на получение 827 земельных участков, сообщил министр здравоохранения Алексей Сапанюк. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал это очень важной работой.

«Работа важная. Запрос у жителей очень высокий на то, чтобы там, где человек живет, он мог получить профессиональную консультацию, поставить диагноз. Поэтому такое внимание мы уделяем специалистам», — сказал губернатор на совещании в региональном правительстве.

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С начала года в регионе врачам дефицитных специальностей выдали сертификаты на 827 земельных участков. Лидерами, по словам Алексея Сапанюка, стали такие городские округа, как Богородский, Домодедово, Коломна, Щелково, Сергиев Посад, Пушкино, Раменское, Серпухов, Дмитров и Егорьевск.

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Еще 181 специалист оформил сертификаты на социальную ипотеку. В этом году такой возможностью в Подмосковье воспользуются на 140 человек больше, чем в прошлом. Но самой популярной мерой стала компенсация арендной платы за жилье. С начала года на нее заявились более шести тысяч человек, причем за последний квартал число участников возросло вдвое.

«Это действует как мера удержания, так и как мера привлечения медицинских кадров. Среди привлеченных — специалисты из других субъектов. Эта мера позволяет им комфортно переехать и начать работать у нас», — объяснил министр.

Многие медики находят работу для своих коллег и получают за это бонусы — до 25 тысяч рублей за сотрудника среднего звена, до 50 тысяч за врача. По программе «Приведи друга», которая стартовала в этом году, на работу в Московской области заступили 187 специалистов, в том числе из Москвы, Рязанской и Саратовской областей.

По программе «Земский врач» в регион уже переехал 71 человек, 88 оформляются. Всего за год в отдаленные населенные пункты планируют набрать 245 специалистов.

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