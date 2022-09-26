Еще 17 подмосковных медиков получили квартиры по программе «Социальная ипотека» | 360°

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Еще 17 подмосковных медиков получили квартиры по программе «Социальная ипотека»

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Основной темой совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов стала реализация проекта по привлечению и поддержке медиков.

С 1 января 2022 года в Подмосковье ежемесячную прибавку к зарплате от пяти до семи тысяч рублей получают водители скорой помощи, администраторы и операторы поликлиник.

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Кроме того, в регионе начала действовать новая мера поддержки для медиков, снимающих жилье. Теперь медицинские специалисты ежемесячно получают денежную компенсацию. Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой «Социальная ипотека». По этой программе специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Медик платит только проценты по кредиту.

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В Подмосковье также работает программа «Земский доктор». Медицинским работникам предоставляют земельный участок для строительства дома.

В регионе существует губернаторская доплата до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.

За все время действия программы «Социальная ипотека» в Балашихе сертификаты на жилье получили 17 работников учреждений здравоохранения. 158 человек получили компенсацию расходов по оплате съемного жилья из регионального бюджета и четыре — из муниципального.

Более 60 медиков получили помощь в устройстве детей в детские дошкольные учреждения. В период пандемии врачи и медсестры получали доплату в размере 25% от оклада. 37 студентам предоставили целевые направления в медицинские учреждения по направлению специалитета и шесть мест для ординатуры.

Также на совещании обсудили подготовку к периоду зимнего содержания дворов и общественных территорий, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, проведение частичной мобилизации на территории Подмосковья и работу Центра управления регионом.

Андрей Воробьев

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