Видеокамера на ж/д станции Удельная помогла снизить количество нарушений

Камера с функцией распознавания лиц появилась на станции Удельная в Раменском округе. Благодаря ей к ответственности привлекли 88 человек, а общее число нарушений при переходе путей снизилось на 32%.

Камера распознала 88 случаев перехода в неположенном месте или на запрещающий сигнал за неделю. По сообщению МТДИ, станция раньше была одной из самых аварийных в Подмосковье. Зампред правительства Анна Кротова отметила, что такая мера поможет снизить уровень смертности на железной дороге.

«Мы видим, что данная мера действительно работает, поэтому принято решение каждую неделю оборудовать одну из аварийных станций Подмосковья подобными камерами. Это позволит снизить число смертельных случаев на железной дороге», — сказала Кротова.

С начала года на путях погибли 153 человека, это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной несчастных случаев стал переход в неположенном месте. Пассажиров призывают соблюдать правила безопасности и беречь свою жизнь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье смогло успешно ввести скидки и льготы на коммерческие маршруты. Мера поддержки оказалась востребована среди жителей.