Камеры начали распознавать лица нарушителей на железных дорогах Подмосковья

Камеры начали ловить пассажиров, переходящих железные дороги Подмосковья в неположенных местах. Это умные устройства с функцией распознавания лиц — они передают данные в транспортную полицию, которая затем составляет протоколы.

Первые такие видеокамеры установили на самой аварийной в Подмосковье станции Удельная. Она находится в Раменском городском округе.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Можно сказать, что это первые в Подмосковье и в России камеры, фиксирующие лицо человека, переходящего пути в неположенном месте Анна Кротова.

В беседе с «360» она отметила, что в Подмосковье применяют комплексный подход к повышению безопасности, но до сих пор человеческий фактор — основная причина трагических случаев.

«Все еще идут несанкционированные переходы, когда люди забираются и прыгают с платформ. И мы поняли, что нужно искать новый подход. На одной из самых аварийных станций Подмосковья мы установили камеры фото- и видеофиксации, которые распознают лица», — объяснила Кротова.

По ее словам, система не просто фиксирует нарушения. Она определяет личность, после чего могут составить протокол о привлечении к административной ответственности.

«В перспективе будет внедрена уже специальная нейросеть, способная определять такие нарушения в автоматическом режиме», — добавила Анна Кротова.

Вскоре в Подмосковье рассмотрят возможность внедрения камер с распознаванием лиц и на других станциях.