Московская область стала одним из первых российских регионов, где льготы на проезд начали действовать и на коммерческих маршрутах. По новым правилам льготники смогли ездить начиная с января. Такая мера поддержки показала свою востребованность среди жителей, а также положительно сказалась на росте пассажиропотока, сообщила зампредседателя правительства Подмосковья Анна Кротова на совещании с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«Мы видим, что в этом году пассажиропоток восстановился и достиг допандемийного уровня, даже начал превышать его. Если в 2019-м году у нас на маршрутах проехали 711 миллионов пассажиров, то мы планируем, что в 2022-м поток достигнет 735 миллионов и по итогам года увеличится на 24 миллиона поездок. Мы постоянно следим и стараемся улучшать показатели транспортной работы», — сказала Кротова.

Она обратила внимание, что в Подмосковье пассажиры пользуются скидками и программами лояльности. В частности, с 1 января 2022 года все льготные категории жителей бесплатно ездят в том числе на коммерческих маршрутах.

«Мы одни из немногих в России, кто по вашему поручению, Андрей Юрьевич, смог это обеспечить», — подчеркнула зампред.

Источник фото: телеканал «360»

Кротова добавила, что в области продолжается обновление автобусного парка, запланирована закупка 510 автобусов. В настоящий момент куплено 170 автобусов. Они работают на линиях в 15 городских округах, больше всего в Домодедове, Ленинском, Красногорске и Долгопрудном.

«Мы учли все пожелания жителей и водителей при закупке автобусов. Те 110, которые мы приобретем, чем будут оборудованы? Это системы климат-контроля нового поколения. Независимо от времени года в салонах всегда будет 19 градусов», — отметила Кротова.

Помимо этого применяются стационарные валидаторы, благодаря которым пассажиры не тратят время на оплату проезда. Можно просто приложить карту и сразу пройти в салон. Уделяется внимание и комфорту внутри автобусов, а именно мягким сиденьям, удобному креслу для водителя с электронной медиапанелью.

«А также современная светодиодная подсветка в салоне, обеззараживающие поручни, USB-зарядки для телефонов, низкопольный вход», — заключила Кротова.