От сотен новых рабочих мест до ремонта подъездов. Какие перемены ждут Шатуру
Об этом глава городского округа Алексей Артюхин рассказал на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
«Понятно, что большое количество вопросов. Прежде всего это система здравоохранения, благоустройство и рабочие места», — подчеркнул губернатор.
По его словам, выведенная на высокий уровень экономика дает много возможностей для развития каждого городского округа в Московской области.
Как правильно вы отметили, для нас создание новых рабочих мест — это приоритет. Сегодня мы имеем маятниковую миграцию — это около 21,5 тысячи человек
Однако глава Шатуры добавил, что правильно организованная работа поможет предприятиям найти сотрудников, а жителям — не покидать свой муниципалитет.
В округе построят мясоперерабатывающий комплекс, в котором создадут 320 вакансий. Еще 90 рабочих мест появится на новом заводе по производству сидра, а 130 — после большого ремонта хлебокомбината.
Изменения в сфере ЖКХ
Воробьев подчеркнул, что Шатуре необходим ремонт подъездов многоквартирных домов. На это здесь часто жалуются жители.
Знаю, что в округе большой запрос на ремонт подъездов, и я соответствующую команду дал Фонду капитального ремонта
По словам губернатора, сегодня в Московской области более 137 тысяч подъездов.
«Уже отремонтировали огромное количество. И львиную долю из них, особенно в больших городах, уже привели в порядок. По Шатуре вы отстаете, и я прошу вас внимательно изучить, какие ресурсы необходимы, чтобы люди, выходя из квартиры, видели то, что радует глаз, а не закрывали бы глаза», — отметил Андрей Воробьев.
Кроме того, в Шатуре уже создали единые организации водо- и теплоснабжения, а в муниципальной управляющей компании стало больше дворников и уборщиц.
В результате снизилось число жалоб от населения. Открыли и филиал «МособлЕИРЦ».
И развитие медицины
Губернатор Подмосковья поручил главе округа уделить особое внимание развитию медицины,
Он попросил Алексея Артюхина активно взаимодействовать с министром здравоохранения Московской области и развивать это направление в своем городском округе.
В ближайшие годы Шатуру ждет и ремонт больниц. Кроме того, обновят медицинскую технику.
Вместе с тем сегодня особое внимание уделяют вакцинации от коронавируса. Губернатор отметил, что для удобства пожилых людей и тех, кто проживает на отдаленных территориях, нужно организовать выезды в больницы и информировать о графике работы мобильных пунктов.