От сотен новых рабочих мест до ремонта подъездов. Какие перемены ждут Шатуру

Об этом глава городского округа Алексей Артюхин рассказал на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Понятно, что большое количество вопросов. Прежде всего это система здравоохранения, благоустройство и рабочие места», — подчеркнул губернатор.

По его словам, выведенная на высокий уровень экономика дает много возможностей для развития каждого городского округа в Московской области.

Как правильно вы отметили, для нас создание новых рабочих мест — это приоритет. Сегодня мы имеем маятниковую миграцию — это около 21,5 тысячи человек Алексей Артюхин.

Однако глава Шатуры добавил, что правильно организованная работа поможет предприятиям найти сотрудников, а жителям — не покидать свой муниципалитет.

В округе построят мясоперерабатывающий комплекс, в котором создадут 320 вакансий. Еще 90 рабочих мест появится на новом заводе по производству сидра, а 130 — после большого ремонта хлебокомбината.

Изменения в сфере ЖКХ

Воробьев подчеркнул, что Шатуре необходим ремонт подъездов многоквартирных домов. На это здесь часто жалуются жители.

Знаю, что в округе большой запрос на ремонт подъездов, и я соответствующую команду дал Фонду капитального ремонта Андрей Воробьев.

По словам губернатора, сегодня в Московской области более 137 тысяч подъездов.

«Уже отремонтировали огромное количество. И львиную долю из них, особенно в больших городах, уже привели в порядок. По Шатуре вы отстаете, и я прошу вас внимательно изучить, какие ресурсы необходимы, чтобы люди, выходя из квартиры, видели то, что радует глаз, а не закрывали бы глаза», — отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, в Шатуре уже создали единые организации водо- и теплоснабжения, а в муниципальной управляющей компании стало больше дворников и уборщиц.

В результате снизилось число жалоб от населения. Открыли и филиал «МособлЕИРЦ».

И развитие медицины

Губернатор Подмосковья поручил главе округа уделить особое внимание развитию медицины,

Он попросил Алексея Артюхина активно взаимодействовать с министром здравоохранения Московской области и развивать это направление в своем городском округе.

В ближайшие годы Шатуру ждет и ремонт больниц. Кроме того, обновят медицинскую технику.

Вместе с тем сегодня особое внимание уделяют вакцинации от коронавируса. Губернатор отметил, что для удобства пожилых людей и тех, кто проживает на отдаленных территориях, нужно организовать выезды в больницы и информировать о графике работы мобильных пунктов.