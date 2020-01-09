Подмосковные врачи рассказали, как вернуть ребенка в школьный ритм

Новогодние праздники подошли к концу. И отдыхали в эти дни не только взрослые, но и дети. Специалисты из Московской области поделились советами, как помочь ребенку вернуться к привычному образу жизни.

Врачи рассказали: лучше всего соблюдать режим во время каникул. Так ребенку будет легче адаптироваться к будням.

«Самый лучший способ вернуться в будни — не нарушать в праздники режима дня и питания. Но это под силу далеко не всем родителям. Желательно расстаться с привычкой отдыхать до последнего часа», — отметила Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области.

Если семья проводит отпуск далеко от дома, нужно возвращаться за два или три дня до начала учебы. Это поможет восстановить привычный график сна. Не лишними будут зарядки, закаливания, совместные обеды и прочие семейные ритуалы. Также, по мнению специалистов, нужно обсуждать с ребенком все его проблемы, страхи и обиды.

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«Хорошо, если во время каникул вы занимались с ребенком, готовились к новой четверти. В идеальном случае нужно работать на опережение: заранее знакомиться с материалами, которые дети будут проходить через один-два месяца. Если такой практики нет, не отказывайтесь в первые недели от совместных решений домашних заданий», — добавила Нисо Одинаева.

Поможет вернуться к привычному режиму и спорт. Если ребенок занимается в секции, ему не составит труда легко переключиться на новые учебные дни.