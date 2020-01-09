Врачи рассказали о способах адаптации к рабочему режиму после праздников

Обеспечить безболезненный транзит от затяжных новогодних каникул к рабочим будням можно буквально за один день. В этом поможет теплый душ, зеленый чай и прогулка.

Как сообщило РИА «Новости" со ссылкой на врача-терапевта Людмилу Лапу, в первый рабочий день позавтракать можно зеленым чаем с кусочком шоколада. Такая легкая трапеза станет отличным стимулятором, который подбодрит и запустит работу сосудистой системы. После этого нужно тепло одеться и отправиться на работу, по возможности, пешком.

«Накануне надо вовремя лечь спать, не позже десяти часов. Вечером не перегружать себя компьютером, а перед сном выпить теплого молока или чая», — приводит агентство слова собеседницы.

Психолог Илья Шабшин рассказал, что после отдыха не стоит резко загружать себя работой в режиме конца прошлого года. От ответственных и серьезных переговоров пока стоит отказаться. Необходимо для начала все вспомнить, а потом принимать серьезные решения. Постепенное вхождение в рабочий ритм поможет избежать стресса.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что затяжной отдых наносит урон экономике страны и здоровью россиян. По его мнению, зимние каникулы нужно сократить.