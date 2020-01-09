Россиянам рассказали, как быстрее наладить режим сна после праздников

Обычное дело, когда после завершения праздничных дней, тяжело встать утром на работу. Для полного восстановления режима понадобится около двух недель, но есть простые советы, как ускорить процесс. Например, стоит всю неделю вставать и ложиться в одинаковое время, а также не пить много кофе во второй половине дня.

«Надо придерживаться своего рабочего графика — вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на протяжении рабочей недели, включая выходные», — сказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин ТАСС.

Специалист пояснил, что чаще всего люди рано встают именно в те дни, когда нужно идти на работу, а в выходные отсыпаются. Таким образом, чтобы войти в правильный ритм, нужно соблюдать режим на протяжении всей недели.

По словам Калинкина, взрослому человеку обычно для сна необходимо семь-девять часов. Чтобы долго не ворочаться и быстрее засыпать, лучше уменьшить количество света в комнате.

«Наличие темноты — это пусковой механизм для выработки мелатонина, гормона ночи», — отметил сомнолог.

Кроме того, не стоит после обеда употреблять напитки с кофеином, пить алкоголь или курить. Также следует отказаться от калорийной пищи и легких углеводов перед сном.

Калинкин подчеркнул, что постоянный недосып может сказываться на сонливости днем, приводить к ухудшению настроения и расстройству пищевого поведения.

Ранее врачи рассказали, что помочь быстрее перейти от выходных к рабочим будням могут теплый душ, зеленый чай и прогулка.