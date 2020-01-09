Россиянам рассказали, как быстрее наладить режим сна после праздников
«Надо придерживаться своего рабочего графика — вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на протяжении рабочей недели, включая выходные», — сказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин ТАСС.
Специалист пояснил, что чаще всего люди рано встают именно в те дни, когда нужно идти на работу, а в выходные отсыпаются. Таким образом, чтобы войти в правильный ритм, нужно соблюдать режим на протяжении всей недели.
По словам Калинкина, взрослому человеку обычно для сна необходимо семь-девять часов. Чтобы долго не ворочаться и быстрее засыпать, лучше уменьшить количество света в комнате.
«Наличие темноты — это пусковой механизм для выработки мелатонина, гормона ночи», — отметил сомнолог.
Кроме того, не стоит после обеда употреблять напитки с кофеином, пить алкоголь или курить. Также следует отказаться от калорийной пищи и легких углеводов перед сном.
Калинкин подчеркнул, что постоянный недосып может сказываться на сонливости днем, приводить к ухудшению настроения и расстройству пищевого поведения.
Ранее врачи рассказали, что помочь быстрее перейти от выходных к рабочим будням могут теплый душ, зеленый чай и прогулка.