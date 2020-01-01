Россиянам посоветовали начать 2020 год с лыж и коньков

Такой совет дали россиянам депутаты комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

«Все на коньки и лыжи!», — процитировало издание слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

Он объяснил, что оба этих вида спорта являются традиционными для нашей страны. Кроме того, они доступны для большинства россиян.

К нему присоединился и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он также посоветовал заняться горными лыжами — из-за более низкой нагрузки они позволят гораздо дольше быть на свежем воздухе.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов посоветовал начать первое января с легкой зарядки и пробежки. Он отметил, что игровыми видами спорта в этот день мало кто захочет заниматься, поэтому лучше отложить их на другие даты.