    01 января 2020, 17:31

    Россиянам посоветовали начать 2020 год с лыж и коньков

    Нина Петлинова

    Олимпийский чемпионы из Госдумы посоветовали тем россиянам, кто планирует заняться спортом в 2020 году, начать с лыж и коньков. Об этом они заявили «URA.RU» в среду, 1 января.
    Россиянам посоветовали начать 2020 год с лыж и коньков

    Такой совет дали россиянам депутаты комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

    «Все на коньки и лыжи!», — процитировало издание слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

    Он объяснил, что оба этих вида спорта являются традиционными для нашей страны. Кроме того, они доступны для большинства россиян.

    К нему присоединился и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он также посоветовал заняться горными лыжами — из-за более низкой нагрузки они позволят гораздо дольше быть на свежем воздухе.

    Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов посоветовал начать первое января с легкой зарядки и пробежки. Он отметил, что игровыми видами спорта в этот день мало кто захочет заниматься, поэтому лучше отложить их на другие даты.

    Второго и третьего января можно сыграть в баскетбол или футбол, чтобы начать приводить здоровье в форму. Если рядом лес — пробежка, если вы находитесь в горах, можно покататься на лыжах

    Артур Таймазов.