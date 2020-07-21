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    21 июля 2020, 18:42

    Передать заявку спасателям за полторы минуты. Как во время потопа работают службы Подмосковья?

    Анастасия Аброськина , Дария Сенникова , Мария Ицкова

    За прошедшие две недели на Подмосковье обрушились мощные ливни. Из-за разгула стихии регион столкнулся с подтоплениями, сложностями на дорогах и перебоями электричества. Что сделать жителям во время потопа и как работают службы? Объясним на примере Можайска.
    Передать заявку спасателям за полторы минуты. Как во время потопа работают службы Подмосковья? | Изображение 1

    О подтоплениях на участке потребуется сообщить по номеру 112. Когда операторы принимают звонки от пострадавших, у них есть полторы минуты для передачи информации спасателям. Об этом корреспонденту «360» рассказал заместитель директора ЕДДС по Можайску Антон Набатов.

    В течение восьми секунд оператор примет ваш вызов, если не занят. А часто звонки поступают не только на номер 112, но и нашим операторам. Мы передаем в службы. Информацию увидели — сразу выехали на место

    Антон Набатов.
    Передать заявку спасателям за полторы минуты. Как во время потопа работают службы Подмосковья? | Изображение 2

    Но все, что зафиксируют операторы, передают не только службам помощи — например МЧС. Сведения оперативно узнает местная администрация. Здесь сразу возьмут под свой контроль качество оказываемой людям помощи, отметил глава Можайска Дмитрий Абаренов.

    Создан специальный штаб, незамедлительно координирующий работу ведомств. Решения оперативно принимает и администрация. Это дороги, которые были отремонтированы, или подвоз воды и продуктов

    Дмитрий Абаренов.

    А пожарные машины укомплектованы для любых чрезвычайных происшествий. Есть в них и каркасная лодка. Но если на участках критически много воды, ее откачают уже при помощи пожарных рукавов. Добраться до места вызова спасателям необходимо за 20 минут.

    Новости SMI.FM