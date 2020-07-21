Передать заявку спасателям за полторы минуты. Как во время потопа работают службы Подмосковья?

О подтоплениях на участке потребуется сообщить по номеру 112. Когда операторы принимают звонки от пострадавших, у них есть полторы минуты для передачи информации спасателям. Об этом корреспонденту «360» рассказал заместитель директора ЕДДС по Можайску Антон Набатов.

В течение восьми секунд оператор примет ваш вызов, если не занят. А часто звонки поступают не только на номер 112, но и нашим операторам. Мы передаем в службы. Информацию увидели — сразу выехали на место Антон Набатов.

Но все, что зафиксируют операторы, передают не только службам помощи — например МЧС. Сведения оперативно узнает местная администрация. Здесь сразу возьмут под свой контроль качество оказываемой людям помощи, отметил глава Можайска Дмитрий Абаренов.

Создан специальный штаб, незамедлительно координирующий работу ведомств. Решения оперативно принимает и администрация. Это дороги, которые были отремонтированы, или подвоз воды и продуктов Дмитрий Абаренов.

А пожарные машины укомплектованы для любых чрезвычайных происшествий. Есть в них и каркасная лодка. Но если на участках критически много воды, ее откачают уже при помощи пожарных рукавов. Добраться до места вызова спасателям необходимо за 20 минут.