Сегодня, 14 июля, он приехал в округ вместе с вице-губернатором региона Игорем Тресковым, главой Рузы Николаем Пархоменко и депутатом Владимиром Вшивцевым.

Они пообщались с жителями, чье имущество пострадало и вовсе было утрачено из-за прорыва дамбы, произошедшего 8 июля. По словам Брынцалова, после эвакуации 52 человек на местах сразу провели полное обследование домовладений.

Губернатор, наше правительство, Московская областная Дума и местные власти делают все, чтобы помочь пострадавшим Игорь Брынцалов.

Сейчас идут восстановительные работы. Брынцалов отметил, что в первую очередь необходимо почистить русло реки и воссоздать инфраструктуру, дороги для подъезда специальной техники.

«Закончить эти работы планируем уже в пятницу», — сказал он.

Вице-губернатор региона Игорь Тресков объяснил жителям, что следующим этапом станет восстановление плодородной почвы. Кроме того, начнется укрепление берегов.

Глава округа Николай Пархоменко особо подчеркнул важность бесплатного временного размещения жителей в пансионатах. Там их обеспечили горячим питанием. Вместе с тем положены выплаты.

Самый важный вопрос сегодня — это выплаты и материальная поддержка. У нас на расходы, покупку необходимых вещей предусмотрена экстренная социальная помощь в размере 30 тысяч рублей для каждого члена семьи Игорь Брынцалов.

И председатель Мособлдумы добавил, что все люди, утратившие жилье, получат компенсацию в размере двух миллионов рублей. Если дом можно отремонтировать и восстановить, то 300 тысяч.

Вопрос выплат уже решен. Были приняты соответствующие постановления. Деньги дойдут всем Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, это дополнительная помощь жителям. А после экспертиз и оценки имущества они смогут подать заявки на компенсацию ущерба.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: материальную помощь получат все жители Рузы, которые пострадали из-за наводнения после прорыва дамбы. Движение по Волоколамскому шоссе уже восстановили. Продолжают убирать мусор, очищать русло реки.

К обрушению дамбы в Рузе 8 июля привел мощный ливень. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.