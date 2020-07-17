Размытую дождями дорогу в Можайске восстановили. Но впереди капитальный ремонт
Региональную дорогу восстановили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. И специалистам предстоит еще выполнить капитальный ремонт с установкой водопропускных труб.
Это станет возможным, когда уровень воды в реке Протве спадет. Тогда участок дороги полностью восстановят. Сделают уже новое покрытие и обеспечат беспрепятственный проезд для жителей.
Спасибо всем специалистам, задействованным в работах. Они были выполнены максимально оперативноДмитрий Абаренов.
Мощные ливни привели к тому, что в ночь на 14 июля размыло дорогу через реку Протву. Все экстренные службы округа начали работать на местах.
Нарушения в транспортном сообщении коснулись 526 человек. В помощь жителям на месте развернули фельдшерско-акушерский пункт. Запустили специальный автобус до остановки и магазина продуктов.
Прежде всего на разрушенном участке трассы Ваулино — Бабаево власти установили пешеходный деревянный мост. Он позволил жителям перебираться на другую сторону дороги. Сделали здесь и подвоз питьевой воды.
После разгула стихии без электричества остались 70 населенных пунктов. Но вчера, 16 июля, все линии были восстановлены. Для устранения последствий непогоды к работе привлекли свыше 100 человек и 32 специальные машины.