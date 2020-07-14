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    14 июля 2020, 18:54

    «В проблемных СНТ уровень воды спал». Ситуация с подтоплениями улучшилась в Можайске

    Анастасия Аброськина , Людмила Александрова , Мария Ицкова

    Последствия подтоплений в нескольких СНТ Можайска взяли на особый контроль. Экстренные службы округа обеспечили спад уровня воды и восстановили проезды. По словам главы муниципалитета Дмитрия Абаренова, ситуацию нормализовали «в большинстве проблемных СНТ». Сегодня, 14 июля, он проверил участки.
    «В проблемных СНТ уровень воды спал». Ситуация с подтоплениями улучшилась в Можайске | Изображение 1

    Территории пострадали в ночь с 7 на 8 июля, когда Подмосковье попало под мощные ливни. Сейчас в Можайске подтопленными остаются 41 участок и 15 домов. Они относятся к СНТ «Стрела» и «Виктория».

    Глава округа проинспектировал здесь территории и встретился с жителями. Он подчеркнул, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

    «В проблемных СНТ уровень воды спал». Ситуация с подтоплениями улучшилась в Можайске | Изображение 2

    Ситуация у нас под контролем. В большинстве проблемных СНТ уровень воды спал, дороги и проезды находятся в нормативном состоянии. Все экстренные службы на боевом посту. Они готовы помочь жителям в любой момент

    Дмитрий Абаренов.

    В СНТ «Виктория» к подтоплениям привел и засор труб частного гидротехнического сооружения. Но специалисты прочистили их, чтобы дать выход воде. Об этом сообщил начальник водолазного отряда «Мособлпожспаса» Дмитрий Луконин.

    «В проблемных СНТ уровень воды спал». Ситуация с подтоплениями улучшилась в Можайске | Изображение 3

    Были засоры в трубах. Они уже почищены, причину устранили. Вода поднималась из-за этого, ей некуда было идти. Сейчас там все сделано, и она будет уходить как положено

    Дмитрий Луконин.

    По его словам, подтопления здесь должны исчезнуть максимум через двое суток. Это с учетом до сих пор идущих дождей. Вместе с тем сотрудники МЧС уже очистили около двух километров рек Педни и Бодни. Они убрали мусор.

    «В проблемных СНТ уровень воды спал». Ситуация с подтоплениями улучшилась в Можайске | Изображение 4

    А глава округа Дмитрий Абаренов пообщался и с руководителем Бородинского лесхоза. Он попросил вырыть кюветы вдоль дорог СНТ «Васильки», чтобы в дальнейшем вода с лесного массива не поступала на участки.

    Ливни привели к подтоплению более 300 участков Можайска. И вода заполонила здесь сразу десять СНТ, местами поднявшись на полтора метра. Всех жителей сразу эвакуировали. Они получили адресную помощь.

    «В проблемных СНТ уровень воды спал». Ситуация с подтоплениями улучшилась в Можайске | Изображение 5

    Кроме того, мощные ливни привели 8 июля к обрушению дамбы подмосковной Рузы. В результате подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.