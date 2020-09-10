Как в 76 выглядеть на 20 лет моложе? Пенсионерка-спортсменка из Реутова поделилась секретом

«Проще сказать, где я не была. Я не была, конечно, в Антарктиде, Новой Зеландии, Южной Америке, Китае», — говорит Людмила Колобанова.

Больше всего своей природой и ослепительным белым снегом Людмилу впечатлила Швейцария. А в молодости, которая прошла в Советском Союзе, говорит, и мечтать о таком не могла. Хотя спортом увлеклась еще в раннем детстве. Пусть занималась непрофессионально, но с большой любовью. И причину этой любви объясняет очень просто: спорт — это весело.

Источник фото: телеканал «360»

Людмила соревноваться не прекращает и тренируется на стадионе рядом с домом, причем четыре раза в неделю.

Источник фото: телеканал «360»

Но на этот раз она решила отправиться по новому маршруту — за прививкой от гриппа.

В Подмосковье как раз началась вакцинация, и пройти ее можно не только в поликлиниках, но даже в торговых центрах или МФЦ. Адреса, где можно сделать прививку, можно найти на официальном портале.