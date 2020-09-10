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    10 сентября 2020, 18:02

    Как в 76 выглядеть на 20 лет моложе? Пенсионерка-спортсменка из Реутова поделилась секретом

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Мария Филиппова

    Людмила Колобанова — спортсменка-любительница и настоящая подмосковная звезда. За хрупкими плечами 76-летней пенсионерки — более 400 марафонов. По сути, она дважды обогнула земной шар, бегом и на лыжах.
    Как в 76 выглядеть на 20 лет моложе? Пенсионерка-спортсменка из Реутова поделилась секретом

    «Проще сказать, где я не была. Я не была, конечно, в Антарктиде, Новой Зеландии, Южной Америке, Китае», — говорит Людмила Колобанова.

    Больше всего своей природой и ослепительным белым снегом Людмилу впечатлила Швейцария. А в молодости, которая прошла в Советском Союзе, говорит, и мечтать о таком не могла. Хотя спортом увлеклась еще в раннем детстве. Пусть занималась непрофессионально, но с большой любовью. И причину этой любви объясняет очень просто: спорт — это весело.

    Как в 76 выглядеть на 20 лет моложе? Пенсионерка-спортсменка из Реутова поделилась секретом | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Людмила соревноваться не прекращает и тренируется на стадионе рядом с домом, причем четыре раза в неделю.

    Как в 76 выглядеть на 20 лет моложе? Пенсионерка-спортсменка из Реутова поделилась секретом | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Но на этот раз она решила отправиться по новому маршруту — за прививкой от гриппа.

    В Подмосковье как раз началась вакцинация, и пройти ее можно не только в поликлиниках, но даже в торговых центрах или МФЦ. Адреса, где можно сделать прививку, можно найти на официальном портале.

    Новости SMI.FM