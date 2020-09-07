Уделить время здоровью. Когда и как привиться от гриппа в Подмосковье

Ее доклад прозвучал на видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьева с зампредами областного правительства. Как отметил глава Подмосковья, важно объяснить жителям, почему стоит сделать прививку от гриппа.

Президент поставил нам задачу — обеспечить вакцинацию на уровне 60%. Все должно быть добровольно. Наша задача заключается в том, чтобы было понятно, удобно и с соблюдением санитарных требований Андрей Воробьев.

Светлана Стригункова объяснила, как разделили ожидаемые 4,5 миллиона человек. Это врачи, педагоги, воспитанники детских садов, школьники и студенты, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, работники предприятий и МФЦ, государственные служащие и не только.

Например, ожидаемые цифры по медицинским работникам — 100 тысяч человек, по сотрудникам из сферы образования — 170 тысяч, а пенсионеров уже более миллиона. Люди с хроническими заболеваниями — 800 тысяч. Прежде всего, Стригункова отметила важность вакцинации.

Хочу назвать несколько цифр, которые еще раз подтверждают важность вакцинации. В 2016 году у нас было привито 37% жителей — тогда заболеваемость от гриппа составляла почти 30 человек на 100 тысяч. В 2019-м при росте всего на 12% прививаемых заболеваемость от гриппа сократилась в четыре раза Светлана Стригункова.

В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа.Там жители смогут найти ответы на все интересующие их вопросы по теме.

«Можно получить необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также о том, как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта», — рассказала Стригункова.

Она уточнила, что в интерактивную карту внесли все пункты, в которых будут проводить вакцинацию.

Чем будут прививать в этом году

Сделать прививку можно будет в поликлиниках или мобильных комплексах. Применят современные отечественные вакцины — это «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

«Основную долю поставил Минздрав России, частично мы сами приобрели. Все вакцины российского производства и содержат в себе три наиболее распространенных штамма гриппа», — сказала Стригункова.

Две разрешены для детей с шести месяцев, а одна — только с 18 лет. Стригункова отметила, что «никаких противопоказаний для вакцинации от гриппа практически не существует, кроме острого заболевания или аллергии на белок куриного яйца».

Когда и кого будут вакцинировать

В школах вакцинация стартует 10 сентября. Предварительно там составили списки всех учеников и педагогов, а также график, по которому будут делать прививки.

Родители дали свое личное согласие или несогласие на то, чтобы его ребенка привили. А по преподавателям и студентам графики сформируют до 11 сентября. Всех будут прививать также по месту учебы и работы.

Важно донести до родителей, что вакцинация — это совершенно безопасно Светлана Стригункова.

Врачей начали вакцинировать 26 августа. Уже 35 тысяч человек привили. Медицинские работники будут проходить вакцинацию у себя на месте, в процедурных кабинетах.

С 15 сентября сделать прививку смогут сотрудники учреждений социального обслуживания. К ним специалисты будут выезжать на места.

Жители старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями будут прививаться в поликлиниках, а призывники — в рамках прохождения комиссий.

Сотрудники предприятий в отраслях транспорта, ЖКХ, торговли, промышленности будут прививаться либо по месту работы, либо в поликлиниках в зависимости от численности рабочих в своих организациях. А в поликлиниках им выделят отдельные дни — четверг и субботу.

Но сначала жителям потребуется обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр назначит прививку, если не выявит противопоказаний.

В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте. Записаться можно через портал госуслуг Подмосковья или кол-центр губернатора по телефону 8 (800) 550-50-30.