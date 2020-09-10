Россиянам возместят недоплаченные пенсии. Кто может рассчитывать на компенсацию и куда обращаться

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий ПФР не только пересчитывать неправильно начисленные пенсии, но и платить пени с недоплаченных сумм. Соавтор документа депутат Сергей Миронов рассказал «360», кому и как увеличат выплаты.

Недавняя проверка Счетной палаты показала, что из-за объединения пенсионных счетов и открытия второго СНИЛСа в 2017–2019 годах пенсионеры недополучили порядка 2,2 миллиона рублей. Кроме того, в ряде случаев недобросовестные родственники получали выплаты за покойников. По словам сенатора Валерия Рязанского, сейчас, чтобы сделать перерасчет, россиянам нужно обратиться в ПФР с заявлением.

В связи с этим парламентарии Госдумы предложили обязать ПФР не только проводить перерасчет, но платить пени за меньшую, чем положено, выплату. Соавтор законопроекта депутат Сергей Миронов рассказал «360», почему возникают ошибки и как проведут перерасчет.

Откуда берутся ошибки

Прежде всего, очень плохо ведутся базы данных, в том числе личные счета будущих пенсионеров, пояснил депутат Сергей Миронов. Проверка Счетной палаты отделений ПФР в Москве, Подмосковье и Саратовской области показала, что на счетах почти 13 тысяч россиян нет данных за 2017 год, за 2018-й они отсутствуют у 27 тысяч граждан. Получается, когда эти люди станут оформлять пенсии, часть стажа не будет учтена.

«Много недоработок в самих формах других документов, много ошибок при их подготовке. Большая проблема — это расхождение информации о гражданах в разных информационных системах: ЗАГС, МВД, ФНС и прочее. Это тоже порождает ошибки. Нет должного межведомственного взаимодействия, чтобы ошибки своевременно устранять», — добавил парламентарий.

Во время проверки нарушения пенсионных прав выявили в 53% изученных случаев. Страшно даже представить, подчеркнул депутат, что выяснится, если провести тотальную проверку отделений ПФР по всей стране.

Как проведут перерасчет

Порядок перерасчета пенсий предстоит разработать специалистам Минтруда. Сейчас при выявлении самим Пенсионным фондом ошибок в начислении их исправляют двумя способами: автоматически, без заявления, или по заявлению гражданина. Предложенный депутатами законопроект тоже допускает оба варианта перерасчета. Причем подавать заявление можно будет не только в отделении ПФР, но и в МФЦ. Правда, только в случае, если центры и фонд договорятся о предоставлении такой услуги.

В случае пересчета недополученной пенсии дополнительно возместят проценты с недоплаты. Размер таких процентов, уточнил Миронов, устанавливается законопроектом.

«При расчете за периоды до 1 января 2016 года размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, после 1 января 2016 года — ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен», — заключил парламентарий.

Симметричный ответ

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов также поддерживает предложение. Если человек недоплачивает налоги, ему начисляют пени, а бывает, даже штрафуют. В данной ситуации решение должно быть симметричным. Если пенсию недоплачивали, нужно возместить эту сумму вместе с процентами.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает законопроект нужным и важным. По его словам, вице-премьер Татьяна Голикова тоже отмечала, что очень большой процент жалоб удовлетворяется и пенсия пересчитывается в сторону увеличения.

«Бывает банальное совершение ошибок при расчете пенсий. Операционисты считают, возникает фактор ошибки. Есть случаи, когда вопросы с подтверждением или невозможностью подтверждения стажа приходится решать индивидуально. Пенсия рассчитывается исходя из советской, постсоветской и современной страховой системы», — добавил Нилов.

В ПФР не всегда учитывают все эпизоды трудового стажа. Иногда сотрудникам проще заявить, что подтвердить кусочек стажа невозможно, чем проверять какие-то проблемные данные. А это влияет на размер пенсии. По словам Нилова, если после получения жалобы депутаты направляют запрос, выплату, как правило, пересчитывают в сторону увеличения. Хотя есть и случаи, когда ПФР не виноват. В частности, сейчас невозможно получить никакие документы от Пенсионного фонда Украины.