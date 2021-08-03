«Работает 100% земель». Как развивают сельское хозяйство в Серебряных Прудах

Предприятие «Юг Подмосковья» — одно из пяти лучших в регионе по производству зерновых культур. Находясь в Серебряных Прудах, оно каждый год увеличивает поля для посевов. По словам губернатора Андрея Воробьева, в городском округе работает 100% земель. Он отметил, что это заслуга аграриев.

Сев за руль комбайна, Воробьев присоединился к сбору урожая пшеницы. Рабочие рассказали, что из-за переменчивой погоды и пандемии год был очень тяжелым, но помогла новая техника.

«Сбор урожая идет нормально, несмотря на очень тяжелый год. Весной залило, потом — жара. Сейчас земля просто трескается от засухи. Но благодаря тому, что мы приобрели новую технику, убрать смогли уже треть озимой пшеницы», — поделился один из рабочих.

Губернатор поблагодарил местных аграриев и рассказал, что в Серебряных Прудах очень высокие показатели эффективности.

В Серебряных Прудах 100% земель работает. Я бы хотел сказать 110%, но так не бывает. Здесь каждый клочок земли работает Андрей Воробьев.

«Сейчас разговаривал с главой, и он говорит: „Когда-то я мечтал, чтобы вся земля в моем городском округе работала“. Сейчас все распахано. Хороший урожай. Все это видно воочию. И началась очень активная уборка», — добавил Воробьев.

По его словам, каждый год погода бросает аграриям все новые вызовы, с которыми они справляются. Помогают и субсидии от областного правительства.

Например, предприятие «Юг Подмосковья» только в прошлом году получило более 27 миллионов рублей. Субсидии идут на обновление оборудования и решение других задач.

«Наши аграрии молодцы на самом деле. И по зерну 500 тысяч тонн соберем, и по ягоде у нас очень хорошие результаты. <…> Во всех этих условиях — каждый год разных — у нас работают очень грамотные в аграрном бизнесе специалисты. Они дают результаты. Это очевидный факт», — сказал Воробьев.

В хозяйстве «Юг Подмосковья» выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, горох, яровой рапс и подсолнечник. В этом году здесь появились 11 комбайнов, три трактора, современная техника для обработки почвы.