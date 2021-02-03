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    03 февраля 2021, 10:52

    Подмосковные аграрии смогут получить 30 видов субсидий в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 30 видов субсидий предусмотрели для аграриев Подмосковья в 2021 году. Это поможет развить сельское хозяйство, поддержать и открыть фермы, закупить скот, обновить технику.
    Подмосковные аграрии смогут получить 30 видов субсидий в 2021 году | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Мы предоставим поддержку не только для сельхозпроизводства, но и стимулирования приоритетных подотраслей агрокомплекса

    Сергей Воскресенский.

    Субсидии помогут развить производство молока, овощей, ягод, зерновых культур. Средства направят и на поддержку малых хозяйств.

    Также особое внимание уделят племенному животноводству в Подмосковье и субсидированию агротехнологических работ.

    Ранее Воскресенский подчеркнул, что для развития сельского хозяйства в 2021 году выделили 5,9 миллиарда рублей.