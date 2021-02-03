Подмосковные аграрии смогут получить 30 видов субсидий в 2021 году

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Мы предоставим поддержку не только для сельхозпроизводства, но и стимулирования приоритетных подотраслей агрокомплекса Сергей Воскресенский.

Субсидии помогут развить производство молока, овощей, ягод, зерновых культур. Средства направят и на поддержку малых хозяйств.

Также особое внимание уделят племенному животноводству в Подмосковье и субсидированию агротехнологических работ.

Ранее Воскресенский подчеркнул, что для развития сельского хозяйства в 2021 году выделили 5,9 миллиарда рублей.